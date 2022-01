Federico Chiesa, la data del rientro: ecco quando torna in campo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Infortunatosi nella vittoria dell’Olimpico, contro la Roma, Federico Chiesa ha voluto tranquillizzare i tifosi al termine dell’operazione. I tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo; l’operazione di Federico Chiesa, infortunatosi al crociato del ginocchio sinistro, è andata a buon fine. L’esterno inizia, a questo punto, la missione rientro in campo LapresseIl nove gennaio scorso è una data che la Juventus non dimenticherà facilmente; nel corso del match contro la Roma, vinto con una clamorosa rimonta nel giro di sette minuti, Allegri ha dovuto incassare l’infortunio di Federico Chiesa. L’esterno azzurro ha alzato bandiera bianca nel corso del primo tempo e gli esami dei giorni successivi hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Infortunatosi nella vittoria dell’Olimpico, contro la Roma,ha voluto tranquillizzare i tifosi al termine dell’operazione. I tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo; l’operazione di, infortunatosi al crociato del ginocchio sinistro, è ana buon fine. L’esterno inizia, a questo punto, la missioneinLapresseIl nove gennaio scorso è unache la Juventus non dimenticherà facilmente; nel corso del match contro la Roma, vinto con una clamorosa rimonta nel giro di sette minuti, Allegri ha dovuto incassare l’infortunio di. L’esterno azzurro ha alzato bandiera bianca nel corso del primo tempo e gli esami dei giorni successivi hanno ...

