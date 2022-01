Coppa d’Africa, incidenti prima di Camerun-Comore: probabili 6 morti [VIDEO] (Di martedì 25 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022 funestata da gravissimi incidenti occorsi prima della gara Camerun-Comore. Secondo diverse fonti, ci sarebbero 7 morti e decine di feriti. A determinare il caos che poi avrebbe dato vita alla tragedia, il tentativo di numerosi tifosi di superare le transenne. Ecco la situazione. Gravi incidenti prima di Camerun-Comore in Coppa d’Africa Doveva essere una serata di festa quella che si sarebbe dovuta svolgere allo Stadio d’Olembe di Younde in Camerun, teatro nel quale la nazionale locale doveva incontrare negli ottavi difinale della Coppa d’Africa le Comore. Per quello che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)2022 funestata da gravissimioccorsidella gara. Secondo diverse fonti, ci sarebbero 7e decine di feriti. A determinare il caos che poi avrebbe dato vita alla tragedia, il tentativo di numerosi tifosi di superare le transenne. Ecco la situazione. GravidiinDoveva essere una serata di festa quella che si sarebbe dovuta svolgere allo Stadio d’Olembe di Younde in, teatro nel quale la nazionale locale doveva incontrare negli ottavi difinale dellale. Per quello che si ...

