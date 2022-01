Coppa d’Africa 2022: Comore commoventi col difensore in porta e subito in dieci, Camerun avanti a fatica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Succede tutto e il contrario di tutto nel quarto ottavo di finale della Coppa d’Africa 2022. L’esito finale è quello che tutti si aspettavano, col Camerun padrone di casa che approda ai quarti, ma quanta fatica per venire a capo delle isole Comore. Nonostante un difensore schierato in porta dagli esordienti nella competizione, per via di due portieri positivi al Covid e uno infortunato, nonostante l’espulsione col Var ai danni di Abdou per un brutto fallo la cui gravità era sfuggita all’arbitro, nonostante la già enorme inferiorità nei valori tecnici. Ma i leoni indomabili devono davvero sudare sette camice per staccare il pass per i quarti: lo fanno grazie ai gol di Ekambi e Aboubakar, a cavallo tra primo e secondo tempo, rischiando peraltro di ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Succede tutto e il contrario di tutto nel quarto ottavo di finale della. L’esito finale è quello che tutti si aspettavano, colpadrone di casa che approda ai quarti, ma quantaper venire a capo delle isole. Nonostante unschierato indagli esordienti nella competizione, per via di due portieri positivi al Covid e uno infortunato, nonostante l’espulsione col Var ai danni di Abdou per un brutto fallo la cui gravità era sfuggita all’arbitro, nonostante la già enorme inferiorità nei valori tecnici. Ma i leoni indomabili devono davvero sudare sette camice per staccare il pass per i quarti: lo fanno grazie ai gol di Ekambi e Aboubakar, a cavallo tra primo e secondo tempo, rischiando peraltro di ...

