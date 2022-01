“Malata per anni”. Il dramma dell’attrice viene a galla solo ora: Silvia Toffanin in lacrime (Di domenica 23 gennaio 2022) Verissimo, il racconto toccante di fronte alle telecamere. Sempre confidenze molto intime nello studio televisivo di Silvia Toffanin. Racconti e confessioni inedite da parte dei Vip del mondo dello spettacolo che difficilmente il pubblico avrebbe modo di conoscere. E anche questa messa in onda ha concesso al pubblico un momento di forte commozione. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, Francesca Cavallin, volto noto della serie “Un medico in famiglia”. Una carriera che ha portato l’attrice a farsi apprezzare da tutti, ma anche un momento molto difficile che Francesca ha voluto raccontare come monito per molte altre persone a non perdere mai la speranza e la voglia di lottare. “Il fatto di non avere un seno pronunciato per me è stato un problema, poi sono arrivate le indossatrici che proponevano un modello ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Verissimo, il racconto toccante di fronte alle telecamere. Sempre confidenze molto intime nello studio televisivo di. Racconti e confessioni inedite da parte dei Vip del mondo dello spettacolo che difficilmente il pubblico avrebbe modo di conoscere. E anche questa messa in onda ha concesso al pubblico un momento di forte commozione. Ospite nello studio di, Francesca Cavallin, volto noto della serie “Un medico in famiglia”. Una carriera che ha portato l’attrice a farsi apprezzare da tutti, ma anche un momento molto difficile che Francesca ha voluto raccontare come monito per molte altre persone a non perdere mai la speranza e la voglia di lottare. “Il fatto di non avere un seno pronunciato per me è stato un problema, poi sono arrivate le indossatrici che proponevano un modello ...

Advertising

Avvenire_Nei : Francesca, sola e malata, chiede aiuto per i tre figli Il primo appello dell'anno alla nostra rubrica 'La voce di c… - genesi203 : @_DiziLover_ Tra la traduzione e il contenuto non so cosa faccia più ridere. Veramente pensano che qualcuno possa c… - Lillydany1 : @Dreambig51234 @AuroraLittleSun X rendere tt più difficile. Per osstacolare, stressare finché uno stanco cede. Tt o… - CBicceri : Solo una malata di mente come la sottoscritta, poteva fissarsi la dose booster domani alle 15.00 per poi avere la s… - RussoMu : RT @GioLario: Provate a chiedere a quella mente malata che ha concepito questo obbrobrio #alternanzascuolalavoro se i figli li ha mandati… -