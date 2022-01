Amici 21, la Celentano fa due casting ai ballerini di latino americano (Di domenica 23 gennaio 2022) ALESSANDRA Celentano E RAIMONDO TODARO ANCORA IN CONTRASTO PER LA SITUAZIONE DEL BALLERINO MATTIA ZENZOLA Nella puntata di Amici 21 andata in onda il 23 Gennaio, la maestra di ballo Alessandra Celentano continua i casting per trovare il sostituto di Mattia Zenzola. LEGGI ANCHE Amici 21, RUDY ZERBI ELIMINA UN’ALTRA SUA ALLIEVA: ECCO DI CHI SI TRATTA Da circa un mese, uno dei ballerini di Raimondo Todaro, ossia Mattia Zenzola, ha subìto un grave infortunio. Il medico ha dichiarato che si tratta di una micro lesione al piede. Per tale motivo, l’allievo di latino americano non ha modo di allenarsi da quel momento. Nelle scorse puntate, Alessandra Celentano ha allora pensato di interrogare Mattia Zenzola sulla teoria della danza classica. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 23 gennaio 2022) ALESSANDRAE RAIMONDO TODARO ANCORA IN CONTRASTO PER LA SITUAZIONE DEL BALLERINO MATTIA ZENZOLA Nella puntata di21 andata in onda il 23 Gennaio, la maestra di ballo Alessandracontinua iper trovare il sostituto di Mattia Zenzola. LEGGI ANCHE21, RUDY ZERBI ELIMINA UN’ALTRA SUA ALLIEVA: ECCO DI CHI SI TRATTA Da circa un mese, uno deidi Raimondo Todaro, ossia Mattia Zenzola, ha subìto un grave infortunio. Il medico ha dichiarato che si tratta di una micro lesione al piede. Per tale motivo, l’allievo dinon ha modo di allenarsi da quel momento. Nelle scorse puntate, Alessandraha allora pensato di interrogare Mattia Zenzola sulla teoria della danza classica. ...

