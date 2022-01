Aggressioni dopo la partita, Daspo 5 anni a ultras Sassuolo (Di domenica 23 gennaio 2022) Cinque anni di Daspo, con obbligo di firma negli uffici della polizia giudiziaria in occasione delle partite del Sassuolo in campionati, coppe e amichevoli. I provvedimenti sono stati emessi dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Cinquedi, con obbligo di firma negli uffici della polizia giudiziaria in occasione delle partite delin campionati, coppe e amichevoli. I provvedimenti sono stati emessi dal ...

Advertising

Italian : Aggressioni dopo la partita, Daspo 5 anni a ultras Sassuolo - fisco24_info : Aggressioni dopo la partita, Daspo 5 anni a ultras Sassuolo: Il tifoso ha anche l'obbligo di firma in occasione del… - smjlent : Chiudo Twitter dopo aver letto che a Milano non capitano mai furti, rapine, stupri e aggressioni e che in realtà è… - Ivanosanz : RT @CrostyGa: Dopo le insensate aggressioni della polizia, la protesta contro il #lockdown e il coronapass in Olanda passa attraverso picco… - leviathanrbrn : @ahp68 No, in un caso si parla di un incidente causato dalla scarsa sicurezza in un’azienda privata, nell’altro si… -