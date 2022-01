LIVE Sinner-Daniel 0-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Daniel. 8:14 Giocatori alla sedia, si comincia! 8:12 Un paio di minuti all’inizio effettivo del match. 8:09 Cominciato il palleggio di riscaldamento. 8:08 Entrano in campo Jannik Sinner e Taro Daniel proprio in questo momento. 8:07 Nel frattempo è già uscito il programma di domani, con Matteo Berrettini che sarà protagonista con l’ultimo match nella sessione serale sulla Rod Laver Arena contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. 8:04 Non è però quello il match che riguarda Sinner e Daniel da vicino, nel senso che il vincitore di questo incontro sfiderà uno tra l’idolo di casa Alex de Minaur e l’altro iberico Pablo Andujar, che in più di un’occasione è riuscito a regalarsi bei momenti negli Slam veloci. 8:01 Bautista ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio. 8:14 Giocatori alla sedia, si comincia! 8:12 Un paio di minuti all’inizio effettivo del match. 8:09 Cominciato il palleggio di riscaldamento. 8:08 Entrano in campo Jannike Taroproprio in questo momento. 8:07 Nel frattempo è già uscito il programma di domani, con Matteo Berrettini che sarà protagonista con l’ultimo match nella sessione serale sulla Rod Laver Arena contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. 8:04 Non è però quello il match che riguardada vicino, nel senso che il vincitore di questo incontro sfiderà uno tra l’idolo di casa Alex de Minaur e l’altro iberico Pablo Andujar, che in più di un’occasione è riuscito a regalarsi bei momenti negli Slam veloci. 8:01 Bautista ...

