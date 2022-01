Bronte | il Comune assume tre ingegneri a tempo indeterminato

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di sabato 22 gennaio 2022) In un contesto di crisi economica, dove i Comuni non assumono personale da anni, ildisi distingue e pubblica un bando di concorso perre 3: uno con specializzazione ina civile, uno in informatica ed uno ina ambientale. “Fra il personale del– afferma il sindaco Pino Firrarello – mancano il Mattino di Sicilia.