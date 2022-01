Tim, la nomina di Labriola apre la strada alla rete unica (Di venerdì 21 gennaio 2022) La strada italiana verso la rete unica è meno in salita. Pietro Labriola è ufficialmente il successore di Luigi Gubitosi al vertice di Tim. Non che ci fossero particolari dubbi o resistenze alla vigilia del board odierno, cominciato nel primo pomeriggio, nel corso del quale l’ormai ex direttore generale che dopo il passo indietro di Gubitosi, un mese e mezzo fa, ha preso le redini del gruppo telefonico, è stato cooptato ceo. Il comitato nomine, riunitosi ieri, aveva sul tavolo una rosa di tre nomi, accuratamente selezionati dall’advisor Spencer Stuart. Ma i giochi erano fatti. E così, al termine di un board tutto sommato asciutto (2 ore scarse), Labriola è stato nominato ad di Tim con voto unanime. Un manager che il gruppo lo conosce bene: nato ad Altamura il 1 ottobre ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Laitaliana verso laè meno in salita. Pietroè ufficialmente il successore di Luigi Gubitosi al vertice di Tim. Non che ci fossero particolari dubbi o resistenzevigilia del board odierno, cominciato nel primo pomeriggio, nel corso del quale l’ormai ex direttore generale che dopo il passo indietro di Gubitosi, un mese e mezzo fa, ha preso le redini del gruppo telefonico, è stato cooptato ceo. Il comitato nomine, riunitosi ieri, aveva sul tavolo una rosa di tre nomi, accuratamente selezionati dall’advisor Spencer Stuart. Ma i giochi erano fatti. E così, al termine di un board tutto sommato asciutto (2 ore scarse),è statoto ad di Tim con voto unanime. Un manager che il gruppo lo conosce bene: nato ad Altamura il 1 ottobre ...

