Raimondo Todaro “sfida” Celentano | ira e liti ad Amici 21

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Brutta lite addi Maria De Filippi. Clima di tempesta dunque, nella scuola di21. Ancora una volta, lo scontro vi è stato tra Alessandra, entrambi maestri di ballo. Negli ultimi daytime che sono andati in onda,ha detto agli allievi di ballo che vuole proporre alla produzione di far valere gli esiti delle sfide che i ragazzi hanno fatto nel corso dell’anno. In questo modo, si andrebbe a creare una sorta di classifica dei risultati ottenuti. L’ultimo in lizza, così dovrebbe lasciare la scuola. L’ultima classificata sarebbe Carola Puddu: si tratta della ballerina di danza classica, la “cocca” di Alessandra. Quando laha saputo dell’intenzione di ...

Scontro di fuoco nella scuola di Amici tra Alessandra Celentano e. La maestra di danza classica non ha accettato la proposta fatta dall'insegnante di latino e tra i due è nata un' accesa discussione in cui sono volate pesanti accuse . Alessandra ...... incredibile Amici: scontro accesissimo, volano scintille tra i due!e Alessandra Celentano sono i due grandi antagonisti di questa edizione di Amici 21 . La Celentano ha proposto una ...Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21’, Raimondo Todaro, sotto ad un post del profilo Instagram ufficiale della trasmissione, ha voluto fornire una serie di precisazioni s ...Durante il nuovo scontro Raimondo Todaro non ha trattenuto la rabbia e si è scagliato contro la collega. ondividi Tweet. Non riescono a trovare un punto di incontro Raimondo Todaro e Alessandra Celent ...