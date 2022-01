Puglia e Sardegna passano in zona gialla, altre 4 regioni in arancione (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio diin giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in.(ITALPRESS).

