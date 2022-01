Dove vedere la partita tra Daniel e Sinner dell’Australian Open 2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sabato 22 gennaio si giocherà il match tra Taro Daniel e Jannick Sinner, partita valida per il terzo turno dell’Australian Open 2022. L’azzurro arriva all’incontro con il giapponese dopo il successo al secondo turno contro lo statunitense Steve Johnson: il numero 2 italiano ha sconfitto l’americano per 3 set a 0 con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3. Il successo di giovedì ha confermato la solidità acquisita da Sinner tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Un processo di maturazione che procede a ritmi spediti, e che potrebbe portarlo a competere per traguardi sempre più importanti nel corso dei prossimi mesi. A seguire tutto quello da sapere su Dove vedere la gara tra Daniel e Sinner ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sabato 22 gennaio si giocherà il match tra Taroe Jannickvalida per il terzo turno. L’azzurro arriva all’incontro con il giapponese dopo il successo al secondo turno contro lo statunitense Steve Johnson: il numero 2 italiano ha sconfitto l’americano per 3 set a 0 con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3. Il successo di giovedì ha confermato la solidità acquisita datra la fine del 2021 e l’inizio del. Un processo di maturazione che procede a ritmi spediti, e che potrebbe portarlo a competere per traguardi sempre più importanti nel corso dei prossimi mesi. A seguire tutto quello da sapere sula gara tra...

