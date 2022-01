CorSera | Inter | decisione definitiva su Stefano Sensi

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla situazione del mercato in casa. Il club nerazzurro è concentrato in particolar modo sull’uscita di, centrocampista che non sta trovando spazio con Simone Inzaghi e che era intenzionato a trasferirsi in prestito per ritornare sugli ottimi livelli messi in mostra durante la prima L'articolo