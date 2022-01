Covid: flash mob FdI a Montecitorio, 'green pass un fallimento' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - 'Bugie, chiusure, contagi alle stelle. Governo un unico commento. green pass è stato un falimento'. E' lo striscione che i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno esposto davanti alla Camera dei deputati in un flash mob organizzato in piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo dell'aula al Dl super green pass. Alla manifestazione ha preso parte anche Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - 'Bugie, chiusure, contagi alle stelle. Governo un unico commento.è stato un falimento'. E' lo striscione che i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno esposto davanti alla Camera dei deputati in unmob organizzato in piazzadopo il via libera definitivo dell'aula al Dl super. Alla manifestazione ha preso parte anche Giorgia Meloni.

Covid: Meloni, ‘governo irresponsabile ha fallito, lo certificano i numeri’ Condividi questo articolo:Roma, 20 gen (Adnkronos) – “Il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione, ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che noi abbi ...

