Bono Vox e lo sfogo sugli U2 | «Mi imbarazzano le nostre canzoni»

Advertising

quintoquarto : #U2 Bravo @ginocastaldo questa uscita @bonovoxoficial sugli @u2 se la poteva risparmiare. Pensi a quelli che li han… - CatelliRossella : Bono Vox: 'Imbarazzato dalla mia voce nelle prime canzoni' - Musica - ANSA - lolalatulipe : E ci siamo giocati anche Bono Vox - AngeloAiello10 : #U2 U2, salvate Bono Vox dalla follia cit.Castaldo - CommJumped : Non capisco perché tutte ste polemiche per le parole di Bono Vox U2 è un nome che fa veramente cagare come tante lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bono Vox

Ma, nonostante tutto questo,, 61 enne frontman degli U2 , in un'intervista al podcast Awards Chatter dell'Hollywood Reporter, ha dichiarato che molte delle canzoni del gruppo , di cui non ...Qualcuno abbraccie lo rassicuri sul lungo operato della sua carriera con gli U2 . Il cantante è in crisi artistica e non ne ha fatto mistero durante la registrazione di un podcast dei Chatter Awards (da The ...Il frontman degli U2, al netto di oltre 200 milioni di dischi venduti in 45 anni di carriera, in un'intervista al podcast Awards Chatter dell'Hollywood Reporter ha dichiarato di non amare la propria v ...Giovedì 13 gennaio Ikaros giunge alla sua 13esima puntata, quella tanto attesa dedicata a Janis Joplin, in vista dell’anniversario dalla sua nascita: il ...