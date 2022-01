Quirinale | Letta “Nessuno ha il diritto di prelazione”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' andata molto bene. Ci siamo detti che il bluff di questi mesi è finito:ha ildisul Colle. Il candidato va scelto insieme. E' il momento della serietà”. Lo dice il segretario del Pd Enrico, in un'intervista all'Huffington Post, in merito al vertice con Giuseppe Conte e Roberto Speranza.Quanto alla candidatura di Berlusconi, “proprio ora che si è rivelata illusoria, resta quel che ho sempre detto sin dall'inizio: non c'erano i presupposti per una forzatura, e serve uno schema diverso. Prima dentro il centrodestra si supera questa contraddizione, meglio è”.Per“in questo Parlamento,hadi. Direi che la messinscena può finire”.Il leader dem torna sulla sua proposta: ...

Italia quarto Paese al mondo con record contagi in 7 giorni, +25% rispetto settimana precedente, bluff finito, Berlusconi non candidabile. Tajani, 'con i veti non si affrontano le ...Non c'è dubbio: la mancata indicazione di un nome da parte di Conte,e Speranza va nella ... è più pressante l'idea di lasciare Mario Draghi a Chigi optando per una figura diversa al. ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ andata molto bene. Ci siamo detti che il bluff di questi mesi è finito: nessuno ha il diritto di prelazione sul Colle. Il candidato va scelto insieme. E’ il momento della seriet ...Elezioni Quirinale 2022, le ultime notizie: il "borsino" a cinque giorni dal voto. Scende Berlusconi, sale Draghi: Conte-Letta-Speranza, “no al Cav” ...