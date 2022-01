John Makovich a Venezia senza green pass | rifiutato dall’hotel Danieli

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)Malkovichdiperché privo di. La notizia è riportata stamattina dal ‘Gazzettino’, in un articolo in cui si racconta che all’attore era stata riservata la suite più bella, con vista sul Bacino di San Marco. Ma quando l’artista è arrivato in laguna per i due giorni di riprese della serie tv ‘Ripley’, ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith, di fronte alla richiesta di controllo dell’Hotel, si è scoperto che non aveva ile le porte della meravigliosa suite si sono chiuse. Secondo il quotidiano veneto, la cosa ha sorpreso anche la produzione che non era a conoscenza del fatto che l’attore e regista non avesse il lasciaare verde anti-Covid e che ha ...