Gaspard Ulliel morto | l’attore 37enne ha avuto un incidente fatale sulle piste da sci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)francese aveva 37 anni e una carriera avviata, brillante, nel mondo del cinema, non solo in patria.a causa di un’da sci a La Rosiere: lo scontro con un altro sciatore è stato. È stato un soldato durante la Prima Guerra mondiale per Jean-Pierre Jeunet nel film Una lunga domenica di passioni e l’interpretazione l’ha portato a vincere un Cesar. È stato Yves Saint-Laurent per il regista Bertrand Bonello. Ha recitato per Xavier Dolan in È solo la fine del mondo e ha di nuovo vinto un Cesar. Insomma, un ragazzo che ha cominciato con il cinema a 19 anni e non ha più smesso. Ha diviso lo schermo con attori come Emmanuelle Beart, Vincent Cassel, ...