Quirinale, Di Battista: “Prossimo Capo di Stato sarà Draghi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Forse sbaglierò, ma il Prossimo Presidente della Repubblica sarà Mario Draghi”. Lo afferma Alessandro Di Battista a ‘Di Martedì su La7. “Berlusconi non sarà Presidente. E’ entrato in politica per non finire in galera. E’ sul viale del tramonto politico”, ha aggiunto Di Battista. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Forse sbaglierò, ma ilPresidente della RepubblicaMario”. Lo afferma Alessandro Dia ‘Di Martedì su La7. “Berlusconi nonPresidente. E’ entrato in politica per non finire in galera. E’ sul viale del tramonto politico”, ha aggiunto Di. L'articolo proviene da Italia Sera.

