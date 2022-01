Perisic via dall’Inter? I nerazzurri hanno deciso! (Di martedì 18 gennaio 2022) Arrivano importantissime novità riguardo al futuro in maglia nerazzurra di Ivan Perisic, a riportarle è Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, secondo cui: -Fabrizio Romano su Twitter: “Non c’è alcuna possibilità che Ivan Perisic lasci l’Inter a Gennaio, nonostante l’interessamento del Chelsea“. Niente da fare per i Blues i quali hanno visto respingersi anche ogni tentativo di approccio al cartellino di Lewin Kurzawa e continuano a cercare il sostituto ideale dell’infortunato Chilwell. Perisic Chelsea CalciomercatoInter-Perisic insieme fino a giugno Il famoso Insider ha poi continuato descrivendo la situazione contrattuale del croato, queste le sue parole: –Fabrizio Romano su Twitter: “Diversi top club rimangono interessati a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Arrivano importantissime novità riguardo al futuro in maglia nerazzurra di Ivan, a riportarle è Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, secondo cui: -Fabrizio Romano su Twitter: “Non c’è alcuna possibilità che Ivanlasci l’Inter a Gennaio, nonostante l’interessamento del Chelsea“. Niente da fare per i Blues i qualivisto respingersi anche ogni tentativo di approccio al cartellino di Lewin Kurzawa e continuano a cercare il sostituto ideale dell’infortunato Chilwell.Chelsea CalciomercatoInter-insieme fino a giugno Il famoso Insider ha poi continuato descrivendo la situazione contrattuale del croato, queste le sue parole: –Fabrizio Romano su Twitter: “Diversi top club rimangono interessati a ...

Advertising

lagoleada_it : Inter, occhio alle big inglesi: Perisic può salutare? - 1988_frankie : @FootballAndDre1 Paradossalmente per mantenersi su ancora per anni occorrono investimenti da subito . Almeno due ce… - ElMik18 : @calciomercatoit No? Cioè mi volete dire che quelli che perculano tutti per i giocatori che vanno via a 0 ora perdo… - MarcoMorons87 : @eddyveerus Per me Perisic rinnova, De Vrij non è detto che vada via - MarcoBeltrami79 : Il gesto di Perisic durante la festa per la Supercoppa: “Ce l’aveva con Bonucci” #perisic #bonucci #inter… -