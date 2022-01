Lo stallo sul Quirinale conferma il degrado raggiunto. Questo è quanto passa il convento (Di martedì 18 gennaio 2022) L’overdose di buoni sentimenti zuccherini, che celano con l’ostentazione di responsabilità e senso dello Stato (“una scelta condivisa”, “un patriota”, “una figura che unisca”, “è il momento di una donna” e altri bla-bla) lo stallo con cui ci prepariamo ad affrontare l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica italiana, è la palese conferma del livello di degrado qualitativo raggiunto dal personale alla guida della nostra società. Nel rifiuto di ammettere che è Questo quanto “passa il convento”. Il vuoto pneumatico in cui irrompono mediocri – e perfino invereconde – ambizioni. La condizione sistemica combinata con un’operazione ricattatoria, che verrebbe da definire tattica se non perdurasse da almeno un mezzo secolo. Parto da quest’ultima, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) L’overdose di buoni sentimenti zuccherini, che celano con l’ostentazione di responsabilità e senso dello Stato (“una scelta condivisa”, “un patriota”, “una figura che unisca”, “è il momento di una donna” e altri bla-bla) locon cui ci prepariamo ad affrontare l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica italiana, è la palesedel livello diqualitativodal personale alla guida della nostra società. Nel rifiuto di ammettere che èil”. Il vuoto pneumatico in cui irrompono mediocri – e perfino invereconde – ambizioni. La condizione sistemica combinata con un’operazione ricattatoria, che verrebbe da definire tattica se non perdurasse da almeno un mezzo secolo. Parto da quest’ultima, ...

