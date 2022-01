La lettera della maestra ai colleghi no vax | ' State abbandonando i bambini'

(Di martedì 18 gennaio 2022) Un appello accorato, contenuto in una, quello rivolto da un' insegnante di scuola primaria ai. 'La scuola è una comunità educante e per questo motivo è inaccettabile che gli ...

Advertising

fattoquotidiano : “Report” scopre il documento farlocco con cui il patron della Lazio e aspirante senatore di destra offriva 375 mili… - reportrai3 : A sostegno della sua offerta, Lotito porta una lettera intestata del Banco Santander: “all’esito dell’analisi finan… - elio_vito : Ora siamo seri. Condivido, sottoscrivo e diffondo la preoccupata lettera che @Mantero_PAP ha scritto al Ministro… - marisavillani : RT @GeMa7799: M.Giordano esorta il titolare del dicastero della salute e liberare la scrivania. E lo fa in una lettera aperta pubblicata su… - leone52641 : RT @francofontana43: Berlusconi al Quirinale un’offesa alla dignità della Repubblica La lettera appello ai grandi elettori è firmata da 3 e… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera della

Nellaindirizzata al sottosegretario Vezzali "tutti gli organismi ricorderanno la situazione ... Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò al termineGiunta di oggi... che insegna all'Istituto scolastico 'Rodari - Marconi' di Porto Sant'Elpidio (Fermo), ha scritto unaaperta, anticipata da Il Resto del Carlino. 'Nella mia scuola - spiega - , che fa...Un appello accorato, contenuto in una lettera, quello rivolto da un'insegnante di scuola primaria ai colleghi no vax. «La scuola è una comunità educante e per ...CREMONA - "Occorre ricalibrare le politiche di sostegno al sistema produttivo per rispondere alla situazione di elevata incertezza provocata dalla recrudescenza della pandemia, dalla forte crescita de ...