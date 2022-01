Biagio Di Maro ne fa un’altra delle sue | Tina Cipollari invoca l’aiuto di un Vip | “Chiama Alfonso Signorini”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Una puntata scoppiettante, quella del 18 gennaio di Uomini e Donne.Diha consegnato il suo telefono a Gianni Sperti e i telespettatori hanno potuto sapere che aspira a un reality. Anche per Armando Incarnato si è parlato di Honduras. Vedremo i due Cavalieri sbarcare presto su altri lidi televisivi?hatodiDivuole fare un reality,sbotta Una puntata come quella del 18 gennaio di Uomini e Donne ce la meritavamo da tempo. Dopo giorni e giorni piatti, i protagonisti del parterre hanno carburato e dato il peggio di loro. Vagonate di trash senza limiti. A cominciare dal solito ...

Advertising

LSantillo_96 : marò ma pcchè devo comicniare a lavorare quando biagio parla dei suoi sentimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Maro

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5 ,Died Elena discutono al centro dello studio, poi Gianni Sperti legge alcuni messaggi compromettenti sul telefono personale del cavaliere partenopeo. Matteo Ranieri è uscito i n esterna ...Per quanto riguarda il trono Over, sarà protagonistaDi, il quale ha perso la testa per Elena e pretende da lei l'esclusiva. Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 gennaio: Gemma ancora ...Inaspettatamente salta fuori il nome della cantautrice quando Gianni Sperti controlla con attenzione il cellulare del cavaliere ...Uomini e Donne, Gianni Sperti mette in difficoltà Biagio Di Maro: la segnalazione Biagio Di Maro è stato il protagonista di quest'ultima puntata di Uomini ...