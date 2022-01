Pnrr, opere commissariate: in Puglia sei su otto hanno criticità (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il rischio di perdere le risorse del Pnrr anche per interventi infrastrutturali di grande importanza è più concreto che mai. A lanciare l'allarme è il deputato di Forza Italia Gianluca Rospi , autore... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il rischio di perdere le risorse delanche per interventi infrastrutturali di grande importanza è più concreto che mai. A lanciare l'allarme è il deputato di Forza Italia Gianluca Rospi , autore...

Advertising

ZenatiDavide : Summit Vercelli-Roma sulle infrastrutture: ecco le tre “grandi” da finanziare con i fondi del Pnrr: I fondi del Pnr… - blogfp : RT @ComuneRE: #ReggioEmilia ottiene 20 milioni di euro dal #PNRR per finanziare 18 opere pubbliche di #rigenerazioneurbana. Realizzeremo i… - Telemolise : destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. '… - Alessandrameucc : RT @ConfediliziaRE: Confedilizia Reggio Emilia: “I 20 milioni del Pnrr spesi dal Comune senza ambizione e polverizzati in opere di restylin… - in_appennino : RT fsnews_it 'Al via il dibattito pubblico ?? su 2 opere strategiche che col #PNRR cambieranno comunità e territori:… -