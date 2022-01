Nel mondo interconnesso la fraternità può rifondare la geopolitica: a colloquio con Mauro Ceruti (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Per la prima volta, nella storia umana l’ecumene terrestre è divenuta realtà concreta. Ed è in questa prospettiva che si delinea l’orizzonte di un nuovo umanesimo planetario. Un futuro sostenibile e creativo potrà essere prodotto solo dalla coscienza della comunità di destino che lega ormai tutti gli individui e tutti i popoli del pianeta, e che lega l’umanità intera all’ecosistema globale e alla Terra. L’umanità dei nostri giorni deve imparare a pensarsi come umanità proprio a partire dal pericolo. Dal pericolo comune che lega tutti i popoli allo stesso destino, di vita o di morte. Tutti gli esseri umani condividono gli stessi problemi fondamentali. Poiché una morte di tipo nuovo, la possibilità di auto-annientamento dell’intera specie, si è introdotta nella sfera di vita dell’umanità, l’umanità può sperare di risolvere i suoi problemi vitali solo riconoscendosi come una comunità di ... Leggi su leurispes (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Per la prima volta, nella storia umana l’ecumene terrestre è divenuta realtà concreta. Ed è in questa prospettiva che si delinea l’orizzonte di un nuovo umanesimo planetario. Un futuro sostenibile e creativo potrà essere prodotto solo dalla coscienza della comunità di destino che lega ormai tutti gli individui e tutti i popoli del pianeta, e che lega l’umanità intera all’ecosistema globale e alla Terra. L’umanità dei nostri giorni deve imparare a pensarsi come umanità proprio a partire dal pericolo. Dal pericolo comune che lega tutti i popoli allo stesso destino, di vita o di morte. Tutti gli esseri umani condividono gli stessi problemi fondamentali. Poiché una morte di tipo nuovo, la possibilità di auto-annientamento dell’intera specie, si è introdotta nella sfera di vita dell’umanità, l’umanità può sperare di risolvere i suoi problemi vitali solo riconoscendosi come una comunità di ...

