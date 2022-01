Mihajlovic | ' Napoli superiore Arnautovic? Ne ha sempre una'

Advertising

Tataxa6 : Adoro #Mihajlovic che senza scuse e scusarelle ammette la superiorità e la qualità del Napoli al quale augura di vi… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Battuti da un Napoli più forte di noi': Il tecnico: 'Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo,… - Spazio_Napoli : #Mihajlovic commenta la sconfitta contro il #Napoli ?? - sportface2016 : #Bologna-#Napoli 0-2, #Mihajlovic: “Dovevamo essere più coraggiosi” - cn1926it : #Mihajlovic: “Abbiamo perso contro una delle squadre migliori” -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Napoli

Continua il momento no del Bologna. Sinisaprova a riflettere sulle ultime, difficili settimane partendo però da una onesta ... Nel primo tempo dovevamo fare meglio la ipossiede ...... segno che Spalletti teme le ripartenze della squadra di. Il portoghese si rende protagonista di un'altra gara di sostanza. Lobotka 6: prova a dare ordine alla manovra del, giusto ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo l’1-0 alla Sampdoria, il Napoli vince 2-0 al Dall’Ara e condanna il ... lo spagnolo trova in area Lozano che evita Skorupski e deposita in rete. Mihajlovic corre ai ripari ...Accade di tutto a San Siro. Milan-Spezia è una partita destinata a scatenare fiumi di polemiche ma che i rossoneri, dopo essersi portati in vantaggio, non riescono a vincere. Il Milan sciupa la chance ...