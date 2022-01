Il nuovo balayage (caramello) di Federica Nargi è semplicemente divino

Advertising

Cosmopolitan_IT : Cioccolato e caramello, il nuovo balayage di Federica Nargi -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo balayage

DireDonna

UNMODO DI INTERPRETARE IL COLORE: Tonalight offre infinite possibilita per creare un...al biondo oppure come tonalizzante per le tecniche di colore di tendenza come, meches, baby ...80s TWO TONE HAIR La cultura rock, punk e new wave è diin forte ascesa; nell'industry della ... dal naturalissimoa lavori più creativi ispirati al mondo dell'arte". Credit ph: Toni&Guy,...Il nuovo balayage sfoggiato da Federica Nargi è unico: l'ex velina ha optato per schiariture color caramello e tocchi color cioccolato.Appena tornata a Roma dalla paradisiaca vacanza alle Maldive con tutta la famiglia, la modella e influencer Federica Nargi è corsa dal parrucchiere per rigenerare i capelli dopo sole e salsedine e spe ...