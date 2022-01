Giancarlo Magalli nel cast di Don Matteo | “Sarò il Vescovo amico di Raoul Bova”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) È proprioad annunciare con un post su Facebook che presto lo vedremo nella nuova attesissima stagione di Don, la storica fiction di Rai 1 che si prepara a dire addio a Terence Hill, protagonista da ormai oltre dieci anni. Tante le novità in arrivo, in primis la già annunciata presenza dinei panni del nuovo sacerdote che prenderà il posto di dona Gubbio. Proprio a lui si affiancherà il personaggio di, une confidente di don Massimo/. “Carissimi amici, volevo rendervi partecipi del fatto che lunedì mattina inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche ...

L'ultimo post pubblicato dasu Facebook sta attirando l'attenzione e non solo per la notizia del suo ingresso nella serie Don Matteo nell'inedito ruolo di vescovo. Il popolare conduttore è finito a battibeccare ...reciterà nella nuova serie di Don Matteo . La fortunata fiction Rai, orfana di Terence Hill dopo vent'anni, tornerà completamente rinnovata, a partire dal suo protagonista. A ...Il conduttore ha annunciato il suo ingresso nel cast della fiction Don Matteo ma sui social network, oltre ai consensi, sono arrivati anche gli sfottò e Magalli non è rimasto in silenzio ...Lo stesso Magalli ha annunciato l’inizio delle riprese sui suoi profili social. Pensare che il conduttore vent’anni fa avrebbe dovuto proprio interpretare Don Matteo, ma rifiuò per restare vicino alla ...