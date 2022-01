(Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “Due anni di pandemia sembrano non essere ancora sufficienti a far comprendere l’importanza di avviare una profonda rivisitazione dell’autonomia differenziata in sanità, che necessita di indirizzi chiari e uniformi su tutto il territorio nazionale. Non sono stati certamente gli interventi delle singoleo le dichiarazioni dei singoli Governatori, spesso contrapposti tra loro, ad evitare il collasso di gran parte delle strutture sanitarie, siano esse territoriali che ospedaliere. Iniziative autonome e restrizioni “personalizzate”, a partire dell’obbligo delle mascherine all’aperto,apertura o chiusura delle scuole, alle modalità di reclutamento del personale sanitario, fino ai tamponi “fai da te” della regione Emilia-Romagna”. Lo sottolinea in una nota la Federazione. Intanto la spesa ...

Advertising

Lopinionista : Covid, Cimo-Fesmed: 'No alla 'Variante Color' nelle regioni' - vivereitalia : Covid, Cimo-Fesmed 'No alla 'Variante Color' nelle regioni' - Italpress : Covid, Cimo-Fesmed “No alla ‘Variante Color’ nelle regioni” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cimo

Tiscali.it

... ancora una volta, ignorano i bisogni di salute dei pazienti non affetti da. Come Federazione- FESMED 'non siamo più disposti a vedere ricadere su medici e sanitari queste inefficienze ad ...... ancora una volta, ignorano i bisogni di salute dei pazienti non affetti da. Come Federazione- FESMED non siamo più disposti a vedere ricadere su medici e sanitari queste inefficienze ad ...17 GEN - È di nuovo emergenza negli ospedali piemontesi. A lanciare l’allarme è Cimo Piemonte, il sindacato della dirigenza medica, per bocca del proprio Segretario Sebastiano Cavalli, che evidenzia c ...ROMA (ITALPRESS) - "Due anni di pandemia sembrano non essere ancora sufficienti a far comprendere l'importanza di avviare una profonda rivisitazione dell'a ...