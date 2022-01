Banca Generali | gli analisti premiano la raccolta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il 2021 da record dinon è passato inosservato al mercato. Dopo aver comunicato il miglior dato annuale di sempre – 7,7 miliardi di euro di nuove masse, in crescita del 31% rispetto al 2020 – per laguidata dall'Ad Gian Maria Mossa è tempo di giudizio da parte degli. Giudizio che è estremamente positivo perAkros che ha confermato il target price sul titolo a 40 euro ad azione. Giudizio positivo e indicazione di “add” invece arrivano da Intesa SanPaolo secondo cui il dato diera più alto di quanto ci si aspettasse. A rimarcare il dato oltre le attese ci sono poi anche Kepler Cheuvreux e MedioSecurities, che confermano il giudizio neutrale in attesa di conoscere il nuovo piano industriale che ...

