Delia Duran fa una confessione sul suo rapporto con Alex

(Di domenica 16 gennaio 2022) LadiNonostante siano trascorse poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6,sta già facendo parlare di sé. Come abbiamo visto nel corso dell’ultima diretta del reality, la modella appena varcata la porta rossa si è immediatamente scontrata con Soleil Sorge, e di certo anche L'articolo proviene da Novella 2000.

Quando è arrivato il turno di Soleil, dopo aver fatto il suo discorso, ha voluto terminare con una dedica speciale per Alex Belli, davanti a tutti: ma come ha reagito? Delia Duran e Miriana Trevisan hanno già instaurato un bel rapporto d'amicizia al Grande Fratello Vip e Delia ieri sera si è sfogato di nuovo con la nuova amica ...