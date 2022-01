Coppa d’Africa, Orozco stende l’Algeria: Bennacer e compagni ancora a secco di vittorie (Di domenica 16 gennaio 2022) La Guinea Equatoriale trova un’insperata vittoria contro l’Algeria nella seconda giornata del girone E della Coppa d’Africa 2022. Il gol di Orozco al 70?, con il difensore che sbuca alle spalle di tutti e insacca in spaccata, decide una partita per lunghi tratti equilibrata e a ritmi non troppo elevati. La selezione di Micha sfrutta al meglio una delle poche occasioni avute e trova tre punti che li proietta al secondo posto del raggruppamento. Per i nordafricani, invece, da segnalare anche due gol annullati, uno per tempo: prima il tap-in di Mahrez non viene convalidato a causa della posizione di fuorigioco di Bounedjah, che era andato a colpire di testa chiamando alla grande parata Owono. Poi, nel finale, Belaili trova la rete del pareggio con un tiro al volo da fuori area: Owono si fa cogliere impreparato, me ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) La Guinea Equatoriale trova un’insperata vittoria contronella seconda giornata del girone E della2022. Il gol dial 70?, con il difensore che sbuca alle spalle di tutti e insacca in spaccata, decide una partita per lunghi tratti equilibrata e a ritmi non troppo elevati. La selezione di Micha sfrutta al meglio una delle poche occasioni avute e trova tre punti che li proietta al secondo posto del raggruppamento. Per i nordafricani, invece, da segnalare anche due gol annullati, uno per tempo: prima il tap-in di Mahrez non viene convalidato a causa della posizione di fuorigioco di Bounedjah, che era andato a colpire di testa chiamando alla grande parata Owono. Poi, nel finale, Belaili trova la rete del pareggio con un tiro al volo da fuori area: Owono si fa cogliere impreparato, me ...

