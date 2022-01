Pieno mandato a Conte per il Colle. I fedelissimi M5S serrano i ranghi. Pentastellati convinti che la scelta spetti al capo politico. Ma la carta Mattarella-bis raccoglie molti consensi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla fine Giuseppe Conte l’ha spuntata. Vince la linea del presidente del Movimento cinque stelle: al di là delle diverse visioni sulla partita del Quirinale che, contrariamente a quel che si dice, in realtà restano, la linea che verrà almeno formalmente seguita è quella di un Pieno appoggio da parte di deputati e senatori alle scelte di Conte, dei suoi vice e dei responsabili delle varie aree del Movimento che l’ex presidente del Consiglio ha voluto coinvolgere in questa partita. La linea tratteggiata è piuttosto chiara: no, e per opposte e lontanissime ragioni, a Mario Draghi e Silvio Berlusconi al Quirinale mentre c’è chi insiste sulla necessità di un bis dell’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ma formalmente – e almeno per ora – si è deciso che Conte ha il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla fine Giuseppel’ha spuntata. Vince la linea del presidente del Movimento cinque stelle: al di là delle diverse visioni sulla partita del Quirinale che, contrariamente a quel che si dice, in realtà restano, la linea che verrà almeno formalmente seguita è quella di unappoggio da parte di deputati e senatori alle scelte di, dei suoi vice e dei responsabili delle varie aree del Movimento che l’ex presidente del Consiglio ha voluto coinvolgere in questa partita. La linea tratteggiata è piuttosto chiara: no, e per opposte e lontanissime ragioni, a Mario Draghi e Silvio Berlusconi al Quirinale mentre c’è chi insiste sulla necessità di un bis dell’attualedello Stato, Sergio. Ma formalmente – e almeno per ora – si è deciso cheha il ...

