Advertising

fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - LB_Sil8 : RT @CIAfra73: BOOM! Per la prima volta a #verissimo si parlerà di #cepostaperte e tornerà Dayane Mello! #GFVIP - leggoit : Dayane Mello smentisce a #Verissimo tutte le accuse: «Non sono stata molestata» - zazoomblog : Dayane Mello a Verissimo torna a parlare delle presunte molestie subite a La Fazenda - #Dayane #Mello #Verissimo… - Vivitcamargo_ : RT @CIAfra73: BOOM! Per la prima volta a #verissimo si parlerà di #cepostaperte e tornerà Dayane Mello! #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

smentisce a Verissimo tutte le accuse: 'Non sono stata molestata'. L'ex gieffina, travolta da uno scandalo mentre partecipava ad un altro reality, questa volta in Brasile, ha scelto il ..., modella e imprenditrice brasiliana diventata molto popolare in Italia dopo la sua partecipazione al GF Vip 5, sarà ospite a Verissimo domenica 16 gennaio 2021. Qui la 32enne parlerà in ...Dayane Mello a Verissimo domani. Il programma di Silvia Toffanin ospiterà la bella modella ed ex gieffina proprio a poche settimane dalle polemiche e da tutto quello che è successo (o forse no) a La F ...Dayane Mello a Verissimo racconta la verità, che non ha subito molestia a La Fazenda perché era del tutto cosciente ...