Com’è cambiato lo yogurt (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono passati quasi trent’anni dal primo incontro tra italiani e yogurt. Per chi non viveva a Milano, quel vasetto bianco appariva come una stravaganza settentrionale da consumare durante la prima colazione, specialmente se si era a dieta o se si voleva dimagrire. Poi i vasetti si sono moltiplicati sugli scaffali del banco frigo e i nutrizionisti hanno iniziato a consigliare lo yogurt come snack o sostituto del pasto, purché abbinato a frutti o cereali da mettere all’interno. Guardando indietro, in quei vasetti e nelle nostre abitudini di consumo sono cambiate tante cose. Una rivoluzione chiamata “desiderio” Facendo un po’ di archeologia industriale, le difficoltà di penetrazione dello yogurt nel mercato italiano le racconta bene Paola Scandola, Direttore Marketing di Müller Italia. L’azienda bavarese nata nel 1896, ha mosso i primi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono passati quasi trent’anni dal primo incontro tra italiani e. Per chi non viveva a Milano, quel vasetto bianco appariva come una stravaganza settentrionale da consumare durante la prima colazione, specialmente se si era a dieta o se si voleva dimagrire. Poi i vasetti si sono moltiplicati sugli scaffali del banco frigo e i nutrizionisti hanno iniziato a consigliare locome snack o sostituto del pasto, purché abbinato a frutti o cereali da mettere all’interno. Guardando indietro, in quei vasetti e nelle nostre abitudini di consumo sono cambiate tante cose. Una rivoluzione chiamata “desiderio” Facendo un po’ di archeologia industriale, le difficoltà di penetrazione dellonel mercato italiano le racconta bene Paola Scandola, Direttore Marketing di Müller Italia. L’azienda bavarese nata nel 1896, ha mosso i primi ...

