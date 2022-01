**Cassazione: Fi, 'Cartabia acceleri riforma Csm, serve sorteggio temperato per togati'** (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Le clamorose decisioni del Consiglio di Stato -che oggi hanno azzerato i vertici della Suprema Corte di Cassazione, oltretutto alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario- sono l'ennesima prova che il sistema ha bisogno di una riforma profonda e radicale e non di soluzioni di compromesso. Forza Italia invita la ministra Cartabia a portare al più presto in commissione Giustizia la sua proposta di riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario e rilancia con determinazione il sorteggio temperato per la elezione della componente togata del Csm come unica soluzione per limitare il peso delle correnti". Lo affermano i deputati Pierantonio Zanettin, Roberto Cassinelli, Cristina Rossello, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Pietro Pittalis, Matilde Siracusano, componenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Le clamorose decisioni del Consiglio di Stato -che oggi hanno azzerato i vertici della Suprema Corte di Cassazione, oltretutto alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario- sono l'ennesima prova che il sistema ha bisogno di unaprofonda e radicale e non di soluzioni di compromesso. Forza Italia invita la ministraa portare al più presto in commissione Giustizia la sua proposta didel Csm e dell'ordinamento giudiziario e rilancia con determinazione ilper la elezione della componente togata del Csm come unica soluzione per limitare il peso delle correnti". Lo affermano i deputati Pierantonio Zanettin, Roberto Cassinelli, Cristina Rossello, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Pietro Pittalis, Matilde Siracusano, componenti ...

