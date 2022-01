Silvio al Colle, dai seniores di Fi una pagina con i primati di Berlusconi su Il Giornale: chi come lui? (Di giovedì 13 gennaio 2022) I ‘seniores’ di Forza Italia hanno dedicato una pagina de ‘Il Giornale‘ a sostegno della candidatura di Silvio Berlusconi al Colle. Sul quotidiano si ricorda la storia politica e imprenditoriale del Cav sotto il titolo ‘Chi è Silvio Berlusconi’. Dopo aver elencato tutto le qualità quell’ex premier (”una persona buona e generosa, un amico di tutti, nemico di nessuno…’) , la pagina si conclude con un interrogativo: ‘e quindi, chi come lui?’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) I ‘’ di Forza Italia hanno dedicato unade ‘Il‘ a sostegno della candidatura dial. Sul quotidiano si ricorda la storia politica e imprenditoriale del Cav sotto il titolo ‘Chi è’. Dopo aver elencato tutto le qualità quell’ex premier (”una persona buona e generosa, un amico di tutti, nemico di nessuno…’) , lasi conclude con un interrogativo: ‘e quindi, chi?’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusco… - huge1961 : RT @Aira: 'Silvio Berlusconi sogna il Colle come #Oscar alla Carriera'. Ma se invece gli dessimo un bel premio #IgNobel? ?? ?? #noQUIRISILVI… - MPSkino : RT @Aira: 'Silvio Berlusconi sogna il Colle come #Oscar alla Carriera'. Ma se invece gli dessimo un bel premio #IgNobel? ?? ?? #noQUIRISILVI… - StatiFrancesco : @chucara2000 Draghi: Silvio: una sola donna al Colle non basta, metti che ci ospiti!?Quirinale. - Floritmassimil1 : RT @Aira: 'Silvio Berlusconi sogna il Colle come #Oscar alla Carriera'. Ma se invece gli dessimo un bel premio #IgNobel? ?? ?? #noQUIRISILVI… -