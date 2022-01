L'ultimo omaggio a David Sassoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Il feretro di David Sassoli è in Campidoglio dove alle 10.30 è stata aperta al pubblico la camera ardente. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Il feretro diè in Campidoglio dove alle 10.30 è stata aperta al pubblico la camera ardente. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio.

Advertising

sulsitodisimone : L'ultimo omaggio a David Sassoli - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??#DavidSassoli In Campidoglio la camera ardente per l'ultimo saluto al presidente del Parlamento Ue. A rendergli omaggio il… - Radio1Rai : ??#DavidSassoli In Campidoglio la camera ardente per l'ultimo saluto al presidente del Parlamento Ue. A rendergli om… - joe68rn : RT @IlKazuma: #amala @inter #Supercoppa E il gol all'ultimo secondo è un omaggio al grande #PeppinoPrisco @PeppinInter - raffaelev4 : RT @IlKazuma: #amala @inter #Supercoppa E il gol all'ultimo secondo è un omaggio al grande #PeppinoPrisco @PeppinInter -