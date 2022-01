Iss: “Asintomatici vanno conteggiati tra casi covid” (Di giovedì 13 gennaio 2022) I positivi Asintomatici vanno conteggiati tra i casi covid. Lo chiarisce l’Iss mentre il tema è al centro del dibattito, soprattutto per iniziativa delle regioni. “La definizione di caso di sorveglianza deve contenere i positivi, e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di covid-19 (sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto eccetera)”, spiega l’Istituto superiore di sanità in un ‘primo piano’ sul proprio sito. “L’esperienza ha dimostrato – si legge – che la maggior parte delle infezioni, in particolare nei soggetti vaccinati, decorre in maniera asintomatica o con sintomatologia molto sfumata. Non sorvegliare questi casi limiterebbe la nostra capacità di identificare le varianti emergenti, le loro caratteristiche, e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) I positivitra i. Lo chiarisce l’Iss mentre il tema è al centro del dibattito, soprattutto per iniziativa delle regioni. “La definizione di caso di sorveglianza deve contenere i positivi, e non solo icon sintomatologia più indicativa di-19 (sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto eccetera)”, spiega l’Istituto superiore di sanità in un ‘primo piano’ sul proprio sito. “L’esperienza ha dimostrato – si legge – che la maggior parte delle infezioni, in particolare nei soggetti vaccinati, decorre in maniera asintomatica o con sintomatologia molto sfumata. Non sorvegliare questilimiterebbe la nostra capacità di identificare le varianti emergenti, le loro caratteristiche, e ...

