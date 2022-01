Barone | «Vlahovic? Deve dire subito pubblicamente se resta o va via Non abbiamo ricevuto offerte»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel prepartita di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Mediaset ilttore sportivo della Fiorentina, Joe. Su«Ormai si parla ogni giorno di, vogliamo parlare del gruppo. Ci aspettiamo una risposta da lui e dal suo entourage immediatamente sul suo futuro. Noii nostri piani». Dai suoi agenti? Le cifre che chiedono sono vere? «Posso parlare solo di quello che noidiscusso da parte nostra, l’ultima volta con Commisso le cifre erano quasi il doppio, con noi non c’è apertura. Ho avuto una lunga conversazione con Dusan, dobbiamo capire le loro volontà, se vuole rimanere lofirmare, se vuole andare via lo dica, una città e i tifosi non possono aspettare ...

CALCIOMERCATO FIORENTINA/: "Valutiamo qualche prestito, per Amrabat vedremo" Poi abbiamo ... possiamo ipotizzare un tridente Ikoné -- Nico Gonzalez, potremmo già vederlo questa sera ...Vincere in Italia prima di spiccare il salto definitivo è uno step cheha tutto il tempo ... la permanenza per andare a scadenza nel 2023 non è un'ipotesi campata per aria, lo assicura...Joe Barone, ai microfoni di Mediaset, ha parlato prima di Napoli-Fiorentina. VLAHOVIC – «Ormai ogni giorno si parla di lui, noi vogliamo parlare del gruppo. E’ stato detto tanto, ci aspettiamo ...Joe Barone ha parlato a Mediaset prima della partita contro il Napoli, rispondendo in particolare alle domande sul futuro di Vlahovic, intervistato poco prima: "Ormai si parla tutti i giorni ...