Australian Open | Djokovic nel tabellone ma il visto ancora non c' è

Advertising

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - Eurosport_IT : Ci sono i sorteggi degli #AusOpen, questa la situazione degli 11 italiani a Melbourne, forza ragazzi! ???????? ?… - massimo21021978 : RT @PBerizzi: Il codice-Djokovic: 1) combini un casino 2) te la tiri dicendo che sei riuscito a fregare gli altri perché tu sei tu 3) provi… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

stato sorteggiato (con un' ora di ritardo sul programma previsto) il tabellone della centodecima edizione dell'd'Australia e tra i partecipanti figura anche Novak Djokovic. In caso di sua assenza, Daniil Medvedev e Sascha Zverev potrebbero tentare l'assalto al suo trono mondiale. Pubblico ridotto del 50% ...Seppur in forte ritardo , è stato sorteggiato il tabellone degli, al via il 17 gennaio a Melbourne . Operazioni rimandate a causa della conferenza stampa del Premier Morrison, in cui si supponeva potessero arrivare aggiornamenti relativi alla ...Lo ha stabilito il sorteggio degli Australian Open (slittato rispetto al programma iniziale probabilmente per il caso Djokovic), primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari ...Novak Djokovic giocherà il primo turno degli Australian Open di tennis nonostante l’incertezza sul visto. Il tennista serbo è stato sorteggiato contro il connazionale Kecmanovic, ma restano le incerte ...