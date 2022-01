Salgono ricoverati Covid Umbria, stabili le intensive (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Salgono a 222, dieci i più di martedì, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria dove restano stabili a 14 i posti occupati in terapia intensiva. Segnalati altri tre morti ma dopo tempo scendono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022)a 222, dieci i più di martedì, inegli ospedali dell'dove restanoa 14 i posti occupati in terapia intensiva. Segnalati altri tre morti ma dopo tempo scendono ...

Advertising

Ansa_Umbria : Salgono ricoverati Covid, intensive stabili - Ticinonline : Altri 1'548 tamponi positivi e tre morti in Ticino. In discesa, però, i ricoverati affetti dal virus, oggi 168, 10… - AnsaValledAosta : Covid, altri 671 casi positivi in Valle d'Aosta. Ricoverati al Parini salgono a 59, 6 in terapia intensiva #ANSA - occhio_notizie : Salgono a 80 i ricoverati per Covid nell’ospedale San Pio di Benevento, due decessi e 4 dimessi: il report del 11 g… - AnsaValledAosta : #Covid, altri 671 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta dove i ricoverati salgono a 59 (sei in terapia intensiva) -