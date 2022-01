Quirinale | sul web la corsa è tra Draghi e Berlusconi

Leggi su agi

(Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Il presidente della Camera, Roberto Fico ha convocato per lunedì 24 gennaio il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il prossimo 3 febbraio, infatti, dopo sette anni scadrà il mandato di Sergio Mattarella, e con la convocazione dei grandi elettori ha inizio la procedura per l'elezione del nuovo capo dello Stato. La scelta del garante dell'unità nazionale spetta a 630 deputati, 321 senatori e 58 delegati regionali, con voto a scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni è indispensabile il quorum qualificato di due terzi dell'assemblea parlamentare (673 elettori su 1009). Dal quarto scrutinio sarà sufficiente per l'elezione raggiungere la maggioranza assoluta (505 elettori su 1009). Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* abbiamo monitorato le conversazioni sulle elezioni ...