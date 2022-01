Napoli, Insigne stop di due settimane: Arriva la conferma ufficiale (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorenzo Insigne resterà fuori due settimane, è Arrivato l’esito degli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato contro la Sampdoria. Due settimane di stop per Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato nella sfida interna contro la Sampdoria. Il Calcio Napoli ha dato l’ufficialità dello stop di Insigne con una nota pubblicata sul sito ufficiale: “In seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Lorenzo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorenzoresterà fuori due, èto l’esito degli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato contro la Sampdoria. Duediper Lorenzo, il capitano delquesta mattina si è sottoposto agli esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato nella sfida interna contro la Sampdoria. Il Calcioha dato l’ufficialità dellodicon una nota pubblicata sul sito: “In seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Lorenzo ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - DiMarzio : #Napoli | #Insigne ha accettato l'offerta del #Toronto. Entro lunedì l'annuncio - infoitsport : Napoli, Insigne ko: per lui lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore destro - infoitsport : UFFICIALE – Napoli, ecco l’esito degli esami e i tempi di recupero per Insigne! Osimhen… -