Libia: Williams incontra ministro degli Esteri tunisino (Di martedì 11 gennaio 2022) La ripresa del processo politico in Libia è stata al centro di un incontro a Tunisi tra il ministro tunisino degli Esteri, Othman Jerandi, e il Consigliere speciale del segretario generale dell'Onu ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) La ripresa del processo politico inè stata al centro di un incontro a Tunisi tra il, Othman Jerandi, e il Consigliere speciale del segretario generale dell'Onu ...

Advertising

ItalyMFA : Colloquio??tra Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @JY_LeDrian. Focus su processo elettorale e transizione politica in… - M_Melkior : RT @ItalyMFA: Colloquio??tra Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @JY_LeDrian. Focus su processo elettorale e transizione politica in #Libia, e… - ItalyinOsaka : RT @ItalyMFA: Colloquio??tra Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @JY_LeDrian. Focus su processo elettorale e transizione politica in #Libia, e… - ItalyinLyon : RT @ItalyMFA: Colloquio??tra Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @JY_LeDrian. Focus su processo elettorale e transizione politica in #Libia, e… - CCSdiplomacy : RT @ItalyMFA: Colloquio??tra Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @JY_LeDrian. Focus su processo elettorale e transizione politica in #Libia, e… -