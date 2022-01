Incendio di autovettura in un garage a Lavagno, le operazioni dei VdF (Di martedì 11 gennaio 2022) VERONA – Nella pomeriggio del 10 gennaio, alle 17.10, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fontana a Lavagno, per l’Incendio di un’ autovettura parcheggiata in un garage al secondo piano interrato di un complesso residenziale. I pompieri, giunti da Caldiero e Verona con 14 uomini e 4 mezzi, hanno operato contemporaneamente su due fronti, il primo per estinguere l’Incendio mentre con l’autoscala altri operatori facevano evacuare alcuni condomini, tra cui una persona con disabilità, rimasti bloccati all’interno dei propri appartamenti a causa del denso fumo che ha invaso i piani superiori. Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose per le alte temperature raggiunte nell’autorimessa, si sono concluse con la bonifica e la verifica dei danni subiti dalla struttura. Si è reso ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022) VERONA – Nella pomeriggio del 10 gennaio, alle 17.10, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fontana a, per l’di un’parcheggiata in unal secondo piano interrato di un complesso residenziale. I pompieri, giunti da Caldiero e Verona con 14 uomini e 4 mezzi, hanno operato contemporaneamente su due fronti, il primo per estinguere l’mentre con l’autoscala altri operatori facevano evacuare alcuni condomini, tra cui una persona con disabilità, rimasti bloccati all’interno dei propri appartamenti a causa del denso fumo che ha invaso i piani superiori. Ledi spegnimento, rese difficoltose per le alte temperature raggiunte nell’autorimessa, si sono concluse con la bonifica e la verifica dei danni subiti dalla struttura. Si è reso ...

