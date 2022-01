Il saluto di Alberto Matano a David Sassoli da La vita in diretta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Oggi è una giornata triste per noi, è inutile negarlo, siamo uniti stretti nel ricordo diche ha rappresentato tutti noi ai vertici dell’Unione Europea” sono queste le parole dinella puntata de Lainin onda oggi 11 gennaio 2022. Una puntata che si apre proprio all’insegna del ricordo e dell’omaggio per un caro amico del Tg1, della Rai e dei giornalisti comeche al fianco di, hanno lavorato per tanti anni. “era, e mi fa effetto dire era, un uomo per bene, un collega specchiato, un amico per chi come me ha avuto il privilegio di conoscerlo” ha continuato il conduttore del programma di Rai 1. La famiglia del Tg1 saluta...