Ida Platano è tornata insieme al suo ex? L'indizio insospettisce i fan (Di martedì 11 gennaio 2022) Attraverso i social Ida Platano ha condiviso una foto che ha sollevato i sospetti dei suoi fan, convinti che la dama di Uomini e Donne sia tornata insieme a una sua ex fiamma. Ida Platano torna insieme al suo ex? Sui social Ida Platano ha condiviso un'immagine di qualche tempo fa e in cui è ritratta felice accanto a un gigantesco mazzo di rose. "Ricordi", ha scritto la dama nella didascalia alla foto condivisa nelle sue stories. La foto, secondo quanto ricostruito dai suoi fan sui social, risalirebbe al periodo in cui Ida è stata legata a Diego Tavani, e per questo in tanti si stanno chiedendo se per caso la love story con il cavaliere romano non abbia avuto ulteriori sviluppi. Lui e Ida hanno vissuto un'intensa liaison a Uomini e Donne, ma quando Ida era ormai pronta a lasciare il programma.

