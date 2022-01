Cadavere di donna ritrovato a Trieste | è Liliana Resinovich

Advertising

Cadavere donna

Ora non ci sono più dubbi. Il corpo dellatrovata morta lo scorso 5 gennaio nell'area boschiva dell'ex Ospedale psichiatrico di San ... i pompieri sul luogo del ritrovamento delLo stesso ha fatto il marito della, Sebastiano Visintin , chiamato in questura per il riconoscimento fotografico. Ilnei giorni scorsi era stato ritrovato avvolto da due sacchi neri in ...Era Liliana Resinovich, la donna trovata cadavere lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Lo riporta sul proprio sito il quotidiano Il Piccolo, prec ...È di Liliana Resinovich il corpo ritrovato lo scorso 5 gennaio nel bosco nei pressi dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni di Trieste. Il cadavere della donna, scomparsa il 14 dicembre dopo ess ...