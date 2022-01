Alessandra Vittorini | chi è la moglie di David Sassoli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il Presidente del Parlamento Europeo si è spento questa notteè stata compagna di una vita di. Il Presidente del Parlamento Europeo, si è tristemente spento a 65 anni nella notte dell’unici gennaio. Era ricoverato dal 26 dicembre in ospedale per alcune complicazioni dovute a una disfunzione del sistema immunitario. Sempre sorridente, di formazione cattolica era spinto da due grandi passioni, il giornalismo e l’Europa. Dal 2019 era a capo del Parlamento Europeo nel 2019 come Presidente. In passato aveva lavorato per alcuni quotidiani ed era stato anche direttore del TG1. Leggi anche: Morte di, il cordoglio del mondo politico e del giornalismo Al suo fianco, praticamente da sempre la...